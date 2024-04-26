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Данис Зарипов: мой шаг в Госсовет — обдуманное решение

Данис Зарипов: мой шаг в Госсовет — обдуманное решение
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о решении участвовать в праймериз «Единой России».

– На днях вы стало известно, что вы будете участвовать в праймериз «Единой России» и можете стать депутатом Госсовета Татарстана. Многие ждали, что вы займёте должность в «Ак Барсе». Означает ли это, что в клубе вас не будет?

– Это не говорит о том, что я не смогу совмещать. Мой шаг в Госсовет направлен для помощи спортсменам. Я считаю, что это обдуманное и обоснованное решение. В любой структуре нужна связь между государством и спортивными организациями. Сейчас необходимо выстроить верное сотрудничество, – сказал Зарипов в интервью «БИЗНЕС Online».

Выборы кандидатов пройдут путём рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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