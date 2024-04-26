И. Демидов: я перерос МХЛ. Чувствую, что готов играть на взрослом уровне

18-летний нападающий системы СКА Иван Демидов рассказал, что готов к выступлениям на взрослом уровне.

— Вам ещё не скучно в МХЛ? Кажется, что всё даётся очень легко на льду.

— (смеётся) Честно говоря, да, перерос этот уровень. Но кубок есть кубок. В какой бы лиге он ни был. Это очень приятно.

— До начала сезона вы говорили, что цель на сезон — попасть в основу СКА. Расстроились, что не удалось?

— Сказалась травма. Я начинал сезон в КХЛ, потом меня спустили на одну игру в МХЛ, где я неудачно получил травму. Потом уже приняли решение, что буду в молодёжке. Чувствую, что готов играть на взрослом уровне, — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В завершившемся накануне розыгрыше Кубка Харламова на счету Демидова 11 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 17 матчах.