Б. Миронов — о чемпионстве «СКА-1946»: команда проявила характер и заслужила эту победу

Бывший защитник сборной России и экс-тренер столичного «Спартака» Борис Миронов оценил победу «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ и заявил, что завоевание Кубка Харламова – важнейший этап в становлении хоккеиста.

«Я сам приводил «Красную Армию» к трофею и прекрасно знаю, насколько важно для ребят выиграть Кубок Харламова. Для них это стимул дальнейшего развития, важнейший этап в карьере.

Финальная серия очень непросто начиналась – поражение в первом матче, большую часть второй игры тоже пришлось догонять соперника. Команда проявила характер и заслужила эту победу. Поздравляю ребят и своего друга-коллегу Германа Титова, с которым мы пересекались в сборной и выигрывали медали Олимпиады», — сказал Миронов «Чемпионату».