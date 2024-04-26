Основной вратарь «Ванкувера» может пропустить остаток плей-офф НХЛ

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Основной голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко может пропустить оставшуюся часть плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщила журналистка Сара Сив.

«Я слышала, что Тэтчер Демко выбыл до конца плей-офф», — написала Сив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Подробности повреждения вратаря на данный момент не уточняются.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Демко провёл один матч в серии с «Нэшвилл Предаторз», в котором отразил 20 из 22 бросков и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.

Напомним, сейчас счёт в серии «Ванкувер» — «Нэшвилл» 1-1. Следующий матч соперников состоится 27 апреля в 2:30 мск.