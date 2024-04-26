Александр Овечкин с сыновьями сыграли в хоккей с Дмитрием Яшкиным

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его сыновья Сергей и Илья сыграли в хоккей с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным. Видео этого момента игрок казанской команды опубликовал в своих социальных сетях.

Форвард «Вашингтона» вернулся домой после выездных матчей серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Яшкин приехал к Овечкину в гости вместе с супругой.

В первых двух встречах «столичные» уступили со счётом 1:4 и 3:4. Овечкин не отметился результативными действиями.

Следующий матч состоится 27 апреля в 2:00 мск.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Автомобилисту» со счётом 1-4.