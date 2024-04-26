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«Он больше не удивляет». Форвард «Каролины» Мартинук — об игре голкипера Андерсена

«Он больше не удивляет». Форвард «Каролины» Мартинук — об игре голкипера Андерсена
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук прокомментировал игру вратаря команды Фредерика Андерсена в первых матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Его выступления больше не производят на меня впечатления, потому что он делает это каждый вечер (смеётся)», — приводит слова Мартинука журналист Уолт Рафф своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Каролина» одержала победу над «Айлендерс» во всех трёх прошедших матчах серии (3:1, 5:3, 3:2) и находится в шаге от выхода в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Андерсена несколько великолепных спасений в этих играх.

Следующая встреча соперников состоится 27 апреля в 21:00 по московскому времени.

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