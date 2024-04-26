Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко объяснил, чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»

Терещенко объяснил, чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказал мнение о том, почему «Вашингтон Кэпиталз» уступает «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»?

— Игроков. Более высокого уровня игроков, более мастеровитых игроков, которые есть у «Рейнджерс», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников». В первых двух встречах «столичные» уступили со счётом 1:4 и 3:4. Следующий матч состоится завтра, 27 апреля, в 2:00 мск.

Материалы по теме
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Материалы по теме
Трёхкратный чемпион мира одной фразой объяснил неудачную игру Овечкина на старте плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android