Терещенко объяснил, чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказал мнение о том, почему «Вашингтон Кэпиталз» уступает «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»?



— Игроков. Более высокого уровня игроков, более мастеровитых игроков, которые есть у «Рейнджерс», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников». В первых двух встречах «столичные» уступили со счётом 1:4 и 3:4. Следующий матч состоится завтра, 27 апреля, в 2:00 мск.