Ещё пять игроков СКА вызваны в состав сборной «Россия 25» на майское турне

Состав сборной «Россия 25» на майский турнир пополнили ещё пять хоккеистов системы СКА — защитники Арсений Коромыслов и Иван Выдренков, и нападающие Григорий Осипов, Владислав Романов и Семён Синяткин.

«Мы каждый день работаем над прогрессом нашей молодежи и всегда рады дать шанс тем ребятам, которые готовы проявить себя.

Рад сообщить о решении вызвать в сборную России парней из «СКА-1946», которые вчера выиграли Кубок Харламова. Арсений Коромыслов, Иван Выдренков, Григорий Осипов, Владислав Романов и Семен Синяткин показали зрелую игру, способность к быстрому прогрессу и огромную трудоспособность.

Рассчитываю, что и на уровне сборной они продолжат демонстрировать свои лучшие качества. Уверен, что ребята готовы сделать еще несколько шагов вперед и вверх и на деле помочь российской команде в традиционном майском турне.

Работаем дальше!» — написал главный тренер команды Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Таким образом, теперь в составе «России 25» стало 22 игрока из системы петербургского клуба.

Напомним, турнир пройдёт со 2 по 11 мая в Омске, Туле, Астане и Минске.