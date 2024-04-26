Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира: «Рейнджерс» пока в одну калитку выносят «Вашингтон»

Чемпион мира: «Рейнджерс» пока в одну калитку выносят «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о ходе серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

— За счёт чего «Вашингтон» мог бы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?
— Сложно сказать. Я не вижу предпосылок, за счёт чего «Вашингтон» может зацепиться. «Рейнджерс» их просто переигрывает.

— Как-то очень неоптимистично для «Вашингтона».
— Как есть. Переигрывают «Вашингтон», правда. Вроде и по броскам примерно равное количество. Но как-то тяжело прям даются голы «Вашингтону», очень тяжело. «Нью-Йорк» пока в одну калитку выносит «Вашингтон», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников».

Материалы по теме
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Материалы по теме
Терещенко объяснил, чего не хватает «Вашингтону», чтобы зацепиться в серии с «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android