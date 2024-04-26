Чемпион мира: «Рейнджерс» пока в одну калитку выносят «Вашингтон»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о ходе серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

— За счёт чего «Вашингтон» мог бы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?

— Сложно сказать. Я не вижу предпосылок, за счёт чего «Вашингтон» может зацепиться. «Рейнджерс» их просто переигрывает.

— Как-то очень неоптимистично для «Вашингтона».

— Как есть. Переигрывают «Вашингтон», правда. Вроде и по броскам примерно равное количество. Но как-то тяжело прям даются голы «Вашингтону», очень тяжело. «Нью-Йорк» пока в одну калитку выносит «Вашингтон», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников».