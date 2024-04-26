На арене «Вашингтона» будут продавать бургер, вдохновлённый Овечкиным

Во время матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем стадионе «столчиных», «Кэпитал Уан-Арене», будут продавать бургер, с отсылкой к Александру Овечкину. Об этом сообщила пресс-служба арены в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Бургер под названием «DC Flammin» Hot Fried Chicken Sandwich (сэндвич с курицей в остром соусе), вероятнее всего, был вдохновлён знаменитыми фотографиями Овечкина с пакетом чипсов и сэндивчем перед полётом команды на выездные матчи. В составе блюда входят те же самые чипсы, которые предпочитает капитан «столичных». Стоимость бургера не объявлена.

В данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников». На счету Овечкина пока нет очков в текущем плей-офф. Следующий матч соперников состоится 27 апреля в 02:00 мск.