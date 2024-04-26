Нападающий СКА Иван Демидов отреагировал на сравнения с Никитой Кучеровым

Нападающий СКА Иван Демидов прокомментировал высказывания, в которых его сравнивают с лидером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

— В Канаде вас начинают сравнивать с Никитой Кучеровым. Как относитесь к такому?

— Конечно, приятно. Но Никита Кучеров — это Никита Кучеров. А я — Иван Демидов. Сравнивать — дело экспертов. Моё дело — выходить и показывать лучший хоккей.

— Едете на драфт?

— Да.

— Есть команда, в которой хотелось бы оказаться?

— Пока что я здесь, со «СКА-1946». Ещё не думал об этом, — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошедшем сезоне 18-летний Демидов стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Он провёл 47 игр, в которых набрал 88 (34+54) очков.