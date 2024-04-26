Бывший форвард «Авангарда» Щербак перешёл в австрийский «Филлахер»

Российский нападающий Никита Щербак подписал соглашение с клубом «Филлахер», выступающим в Австрийской хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте команды.

«Мы наблюдаем за Щербаком уже несколько лет и видим в нём большой потенциал. К тому же он в лучшем хоккейном возрасте. Никита не типичный российский хоккеист, но в его стиле игры гораздо больше североамериканского. Кроме того, он впечатляет как высокорослый форвард, физически очень крепкий, с абсолютными игровыми качествами. Он доказал это в нескольких высших лигах Северной Америки, а также в КХЛ и совсем недавно — в Европе. Мы вели долгие переговоры и рады, что нам удалось подписать его», — приводит пресс-служба слова менеджера клуба Андреаса Напокоя.

Прошедший сезон Щербак провёл в французском «Анжере», где за 41 матч набрал 47 (10+37) очков.

В КХЛ он выступал в составе «Трактора» и «Авангарда». В регулярном чемпионате – 2019/2020 провёл 31 встречу, в которых набрал 11 (3+8) очков.

На счету форварда также 37 матчей в НХЛ и 8 (6+2) очков. Он играл в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс».