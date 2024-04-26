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Тортунов — об Илье Набокове: в МХЛ он неуверенно играл решающие матчи, сам себя преодолел

Тортунов — об Илье Набокове: в МХЛ он неуверенно играл решающие матчи, сам себя преодолел
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Старший тренер вратарей системы «Металлурга» Борис Тортунов высказался об игре голкипера «Магнитки» — Ильи Набокова.

— Вы в старых интервью говорили, что работаете больше по психологии вратарей. Как это проявляется в работе с молодой бригадой «Магнитки»?
— Взять Илью Набокова — он три года в вертикали клуба. Первые два года в МХЛ была явно выражена проблема психологии, надо было понять и разобраться. В первую очередь он сам должен был в себе разобраться, ему подсказывали в этом направлении. Он полностью оснащён технически, это ни у кого сомнений не вызывало и не вызывает, но надо было найти себя в ментальном плане.

— А как эти проблемы проявлялись? Неуверенность в решающих матчах?
— Конечно. Если кто-то следил, то Илья в МХЛ в шестых-седьмых играх неуверенно себя чувствовал, проигрывали матчи зачастую именно из-за его неуверенной игры. Он себя преодолел с помощью тренерского штаба, спортивного директора, капитана команды, сам работал — было много факторов, которые повлияли на то, что он сейчас показывает, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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