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«Айсберен Берлин» в 10-й раз стал чемпионом Германии по хоккею

Хоккейный клуб «Айсберен Берлин» в матче финала Немецкой хоккейной лиги одержал победу над Фиштаун Пингвинз» со счётом 2:0 и в 10-й раз стал чемпионом Германии, выиграв серию — 4-1.

В составе столичного клуба выступают бывшие игроки Континентальной хоккейной лиги — Зак Бойчак, Морган Эллис, Патрис Кормье.

Бойчак стал лучшим снайпером, а также вошёл в топ-3 бомбардиров команды прошедшего сезона, набрав 44 (23+21) очка в 50 матчах.

На счету Кормье 21 результативный балл (12+9) в 37 встречах.

Отметим, что восемь из 10 чемпионств команда завоевала за последние 20 лет (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2020/2021).

Напомним, Кормье выступал в КХЛ с 2018 по 2023 год. Он играл в составе «Барыса», «Ак Барса» и «Автомобилиста».