Экс-голкипер «Магнитки»: Лукашенко — очень здоровый мужчина, к нему большое уважение

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов высказался об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко и его увлечению спортом.

— Лукашенко вообще говорил, почему именно хоккей его так увлёк и когда это было?

— Он играет во всё — и теннис, и в футбол, и плавает, и на лыжах ездит. Он очень физически здоровый мужчина, следит за своим состоянием. К нему большое уважение — в таком возрасте он любому фору даст сено покосить, дрова поколоть. Ребята на 20 лет моложе не успевают за ним.

Футбол он тоже любит, сейчас не позволяет здоровье в него играть. Хоккей на любительском уровне без единоборств легче, чем в футболе. Но я не спрашивал у него, почему именно хоккей в приоритете, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.