Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-голкипер «Магнитки»: Лукашенко — очень здоровый мужчина, к нему большое уважение

Экс-голкипер «Магнитки»: Лукашенко — очень здоровый мужчина, к нему большое уважение
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов высказался об отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко и его увлечению спортом.

— Лукашенко вообще говорил, почему именно хоккей его так увлёк и когда это было?
— Он играет во всё — и теннис, и в футбол, и плавает, и на лыжах ездит. Он очень физически здоровый мужчина, следит за своим состоянием. К нему большое уважение — в таком возрасте он любому фору даст сено покосить, дрова поколоть. Ребята на 20 лет моложе не успевают за ним.

Футбол он тоже любит, сейчас не позволяет здоровье в него играть. Хоккей на любительском уровне без единоборств легче, чем в футболе. Но я не спрашивал у него, почему именно хоккей в приоритете, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тортунов — об игре в команде Лукашенко: раньше он четыре раза в неделю тренировался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android