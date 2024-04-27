Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тортунов о хоккее начала 90-х: блага были другими, давали дублёнку — люди радовались

Тортунов о хоккее начала 90-х: блага были другими, давали дублёнку — люди радовались
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал об условиях, в которых находились хоккейные команды в 90-е годы.

— Я слышал, что «Металлург» в провинции создавал все условия для игроков, которых и в Москве не было.
 — Это правда, совершенно верно, так и было. Как можно было заманить в те времена ребят из Москвы? Только финансовыми условиями. В те времена блага были другими: давали дублёнку — и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину. Были другие возможности тогда.

— Команда тогда жила в одном подъезде?
— А он и сейчас существует, этот подъезд. У ребят зарплаты другие, некоторые выбирают дома, квартиры. Подъезд никуда не делся, там живут тренеры клуба и детской школы, персонал. Я там до сих пор живу! Это помогло создать семейную атмосферу, всё дружно было, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Тортуновым читайте на «Чемпионате»:
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Эксклюзив
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android