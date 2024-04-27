Тортунов о хоккее начала 90-х: блага были другими, давали дублёнку — люди радовались

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал об условиях, в которых находились хоккейные команды в 90-е годы.

— Я слышал, что «Металлург» в провинции создавал все условия для игроков, которых и в Москве не было.

— Это правда, совершенно верно, так и было. Как можно было заманить в те времена ребят из Москвы? Только финансовыми условиями. В те времена блага были другими: давали дублёнку — и люди радовались, была возможность получить телевизор, машину. Были другие возможности тогда.

— Команда тогда жила в одном подъезде?

— А он и сейчас существует, этот подъезд. У ребят зарплаты другие, некоторые выбирают дома, квартиры. Подъезд никуда не делся, там живут тренеры клуба и детской школы, персонал. Я там до сих пор живу! Это помогло создать семейную атмосферу, всё дружно было, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.