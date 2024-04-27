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Уэйн Гретцки похвалил Брэда Маршана за лидерские качества

Уэйн Гретцки похвалил Брэда Маршана за лидерские качества
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки похвалил капитана «Бостона» Брэда Маршана за лидерские качества.

«Он поехал в тренировочный лагерь с новичками на пять дней. Тренировался с ними, учил их быть профи. И тому, каково это быть игроком «Бостона». Для меня это признак отличного капитана. Для меня его лидерство очевидно.

Я бы ненавидел играть против него. Помните Тео Флери? Небольшой парень, но с золотым сердцем. Маршан такой же», — сказал Гретцки в эфире передачи NHL Post Game на канале TNT.

«Бостон Брюинз» на данный момент лидируют 2-1 в серии с «Торонто Мэйпл Лифс». 35-летний Брэд Маршан забил в трёх играх два гола и набрал шесть очков.

Четвёртый матч серии состоится в воскресенье, 28 апреля на площадке «Торонто».

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