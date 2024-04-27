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Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ

Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ
Крис Крайдер
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Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» Крайдера это результативное действие стало 67-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

Американский форвард вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ, сравнявшись с клубной легендой Родом Жильбером. Первое место занимает защитник Брайан Литч (89), на втором располагается нападающий Марк Мессье (80).

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