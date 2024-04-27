Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. За «Вашингтон» отличился Джон Карлсон. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в составе «Рейнджерс» Крайдера это результативное действие стало 67-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

Американский форвард вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ, сравнявшись с клубной легендой Родом Жильбером. Первое место занимает защитник Брайан Литч (89), на втором располагается нападающий Марк Мессье (80).