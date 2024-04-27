Александр Овечкин эмоционально отреагировал на третье подряд поражение «Вашингтона»

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

После окончания матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на третье подряд поражение своего клуба в серии. «Это отстой, потому что мы точно знаем, как нам надо играть, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота. Мне надо чаще искать открытое пространство. Это плей-офф, тут совершенно другой уровень хоккея. Мне надо просто играть в свою игру, задавать тон.

Как я уже говорил, если я не забиваю, то надо как-то иначе задавать тон – силовой игрой, искать открытое пространство для броска. В следующем матче. Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную и посмотрим, что будет.

Сегодня мы открыли счёт, трибуны распалились, но соперник сразу же забил в ответ. Это отстой», — цитирует Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, в трёх матчах плей-офф Овечкин ни отметился результативными действиями.