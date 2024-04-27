Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» в третьем матче серии

Сегодня, 27 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграло «Виннипег Джетс» в тртьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0).
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Натан Маккиннон, Арттури Лехконен, Росс Колтон и Девон Тэйвз, а также гол на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.
За «Виннипег» голами отличились Тайлер Тоффоли и Джош Моррисси.
По итогам третьего матча «Колодаро» вышло вперёд в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 28 апреля.
Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (2-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-1).
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