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Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» в третьем матче серии

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» в третьем матче серии
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Сегодня, 27 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграло «Виннипег Джетс» в тртьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Паризе (Мэнсон, Миттельштадт) – 11:18 (5x5)     1:1 Тоффоли (Демело, Элерс) – 25:03 (5x5)     1:2 Моррисси (Шайфли, Монахан) – 30:50 (5x4)     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 42:11 (5x4)     3:2 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 44:39 (5x4)     4:2 Лехконен (Миттельштадт, Тэйвз) – 48:11 (5x5)     5:2 Колтон (Миттельштадт, Жирар) – 52:36 (5x4)     6:2 Тэйвз – 56:25 (en)    

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе, Натан Маккиннон, Арттури Лехконен, Росс Колтон и Девон Тэйвз, а также гол на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.

За «Виннипег» голами отличились Тайлер Тоффоли и Джош Моррисси.

По итогам третьего матча «Колодаро» вышло вперёд в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 28 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (2-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-1).

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