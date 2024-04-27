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Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 43-летней давности

Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ 43-летней давности
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Сегодня, 27 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем мачте серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид во встрече отдал две результативные передачи. Таким образом, за три встречи серии плей-офф НХЛ канадский форвард отдал восемь голевых передач. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки сезона-1980/1981. Гретцки принадлежит рекорд по данному показателю — в сезоне-1986/1987 Уэйн за три матча Кубка Стэнли отдал девять ассистов. Макдэвид и Гретцки — единственные игроки в истории НХЛ, кто отдал восемь и более передач в трёх играх плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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