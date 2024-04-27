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Карбери: «Вашингтон» очень ограничен в действиях с шайбой в атаке

Карбери: «Вашингтон» очень ограничен в действиях с шайбой в атаке
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о причинах неудачной игры команды в серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-3).

«Мы очень стараемся найти свою игру. Чтобы это ни было, бросок в девятку, когда ничего не получается, или один, два, три, четыре хороших паса. Такое можно увидеть при игре в большинстве. Но это не отсутствие усилий, ребята стараются. Просто в атаке мы очень, очень ограничены в действиях с шайбой», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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