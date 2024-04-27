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Драйзатль установил рекорд НХЛ по скорости забрасывания 20 шайб в плей-офф в гостях

Драйзатль установил рекорд НХЛ по скорости забрасывания 20 шайб в плей-офф в гостях
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Сегодня, 27 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Крипто.ком-Арене» завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль во встрече отметился двумя заброшенными шайбами. Немецкий форвард забросил свою 20-ю шайбу в гостевых матчах плей-офф НХЛ за 26 встреч. Это стало новым рекордом Национальной хоккейной лиги. Ранее Кевин Стивенс и Берни Николлс забрасывали 20 шайб в гостевых встречах Кубка Стэнли за 29 игр.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвёртая игра противостояния первого раунда Кубка Стэнли состоится 29 апреля.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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