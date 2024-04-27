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Экс-вратарь «Металлурга» о Словении: шикарная страна, я обедал в Австрии, ужинал в Италии

Экс-вратарь «Металлурга» о Словении: шикарная страна, я обедал в Австрии, ужинал в Италии
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Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал о своей игре в чемпионате Словении.

— Чем успели запомниться три матча в Словении?

— А я там больше сыграл! Словения вообще шикарнейшая страна, дай бог там всем заканчивать карьеру. У меня было пять километров до Австрии, семь километров до Италии: я завтракал в Словении, обедал в Австрии, ужинал в Италии, шикарное место (смеётся). Я бы продолжил играть в хоккей, но у меня родилась дочка, и мне из-за этого пришлось закончить карьеру, были сложности.

В плане хоккея… Вот в России говорят, что сложно добираться на автобусе три-четыре часа. Там ты спокойно раскатывался, садился на автобус, ехал девять часов в Венгрию, играл там матч и ехал обратно. Никто там за день не приезжает ради отдыха, никто никаких сложностей в этом не видит, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Тортуновым читайте на «Чемпионате»:
«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
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«Я в 19 лет сожрал конкурентов — так и Набоков». Душевное интервью с легендой «Металлурга»
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