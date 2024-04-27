Бывший голкипер «Витязя»: Саймона все уважали, великолепный человек

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов высказался о совместной игре с экс-тафгаем Крисом Саймоном.

— Вы успели поиграть в тафгайском «Витязе» в первый сезон КХЛ. Как запомнились вам американские бойцы?

— Это тоже связано с Гомоляко, он уже тогда закончил и стал тренером, а я ещё играл в хоккей. Он предложил поиграть в нормальный хоккей, пусть и в роли второго вратаря, потому что основным был Алексей Волков. Попробовал — получилось, ещё на два года продлил себе карьеру.

Из этих парней выделялись Крис Саймон и Дарси Веро. Крис — великолепный человек, великолепный хоккеист, и как тафгая его все уважали. У Дарси уже шесть детей было, он целеустремлённый, тихий в жизни, спокойный, играющий в хоккей. Был и первый номер драфта Брайан Берард, но он приехал к нам уже с травмой глаза, пропустив до этого год. Это великолепный защитник, но травма не дала ему выйти на прежний уровень. Другие ребята уже были немного отмороженные, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.