Экс-голкипер «Металлурга» назвал лучшего на данный момент вратаря России

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов назвал лучшего на данный момент вратаря России.

— Кто прямо сейчас лучший вратарь России?

— Я Василевского выделю. Да, пускай в этом году были травмы определённые, но он очень сильный вратарь. У нас все по-своему сильные, в плей-офф посмотрите, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Андрей Василевский в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 49 встреч, в которых одержал 29 побед с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,87.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале.