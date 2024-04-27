Юрзинов-старший: клубный хоккей России в этом сезоне сделал шаг вперёд

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший оценил итог сезона в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

— Моё мнение: наш клубный хоккей в этом сезоне сделал шаг вперёд. Больше всего меня порадовал прогресс российской молодёжи, во всех трёх лигах. В той же КХЛ сработал лимит на легионеров, молодые получили дополнительные шансы и забрали их. Не случайно в финале Кубка Гагарина именно молодые российские хоккеисты были на первом плане, вели за собой.

— Вас не беспокоит, что борьбы в финалах не получилось? КХЛ и ВХЛ ограничились сухими 4-0, только в МХЛ была дополнительная игра — 4-1. Лишь 13 матчей в финалах трёх лиг — новый «рекорд» нашего хоккея...

— Безусловно, было бы лучше получить в финалах не 13 матчей, а максимальные 21. Но самое главное то, что сегодня, когда из-за мировой ситуации большого спорта в России не так много, хоккей подарил народу праздник. А все эти 13 матчей были именно праздником, — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.