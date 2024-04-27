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Защитник «Виннипега» порезал руку в потасовке с игроками «Колорадо»

Сегодня, 27 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 6:2 (1:0, 0:2, 5:0).

В самой концовке произошло сразу несколько потасовок, в том числе с участием Якова Тренина. Также защитник «Джетс» Бренден Диллон после участия в драке покинул лёд с порезом на руке.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам третьего матча «Колорадо» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 28 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3-0), «Каролина» — «Айлендерс» (3-0), «Флорида» — «Тампа» (3-0), «Бостон» — «Торонто» (2-1), «Даллас» — «Вегас» (0-2), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (2-1), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (2-1).

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