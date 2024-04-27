Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2024/2025

Заочное заседание совета директоров единогласно утвердило количественный состав участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Состав участников сезона-2024/2025:

1. «Авангард» (Омск).

2. «Автомобилист» (Екатеринбург).

3. «Адмирал» (Владивосток).

4. «Ак Барс» (Казань).

5. «Амур» (Хабаровск).

6. «Барыс» (Астана).

7. «Витязь» (Московская область).

8. «Динамо» (Минск).

9. «Динамо» (Москва).

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

11. «Лада» (Тольятти).

12. «Локомотив» (Ярославль).

13. «Металлург» (Магнитогорск).

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск).

15. «Салават Юлаев» (Уфа).

16. «Северсталь» (Череповец).

17. «Сибирь» (Новосибирская область).

18. СКА (Санкт-Петербург).

19. «Сочи» (Сочи).

20. «Спартак» (Москва).

21. «Торпедо» (Нижний Новгород).

22. «Трактор» (Челябинск).

23. ЦСКА (Москва).

Напомним, 24 апреля «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Отметим, что последним сроком окончания сезона-2024/2025 в КХЛ является 31 мая 2025 года.

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