Известный агент объяснил отсутствие результативности у Овечкина в нынешнем плей-офф НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о причинах отсутствия результативности у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем плей-офф НХЛ.

«К сожалению, Александр пока без набранных очков. Овечкину уделяют пристальное внимание игроки соперников в любой ситуации, когда Александр выходит на лёд. Все понимают, что это самый серьёзный инструмент в оркестре «Вашингтона», поэтому Александру не дают как следует играть», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр не может забросить шайбу или отдать результативную передачу в третьем матче Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс» подряд. Следующий матч между командами в серии состоится 29 апреля. В случае поражения «Вашингтон Кэпиталз» команда покинет турнир.