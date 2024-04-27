Московское «Динамо» покинул 33-летний защитник Егор Мартынов

Московское «Динамо» приняло решение не продлевать сотрудничество с защитником Егором Мартыновым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Игрок обороны провёл в команде два полноценных сезона. За это время Егор сыграл 96 игр и набрал 26 (10+16) очков при коэффициенте полезности «+4». В сезоне-2023/2024 КХЛ провёл 33 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету опытного игрока обороны 557 матчей, в которых Мартынов набрал 162 очка — забил 46 голов и отдал 116 результативных передач с показателем полезности «+71».

«Настало время сказать тёплые слова в адрес хоккеиста, который отдавался на все 100% и внёс весомый вклад в становление нового динамовского коллектива. Однако сейчас настала пора двигаться дальше. До встречи на ледовых площадках, Егор!» — сказано в сообщении пресс-службы.

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