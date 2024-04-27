«Трактор» подписал новый контракт с 22-летним защитником

22-летний защитник Илья Николаев подписал новый контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Хоккейную школу защитник окончил в Магнитогорске, там же дебютировал на профессиональном уровне. Со «сталеварами» стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. В межсезонье 2023 года хоккеист перешёл в «Трактор». За чёрно-белых игрок обороны провёл 26 матчей и отметился двумя результативными передачами, завоевав бронзовые награды прошедшего чемпионата.

«Илья Николаев в сезоне-2023/2024 зарекомендовал себя как исключительно командный и самоотверженный хоккеист, способный усилить игру в нужный момент. Защитнику всего 22 года — это отличный возраст, чтобы расти, прогрессировать и ставить перед собой новые цели в «Тракторе», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4). Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.

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