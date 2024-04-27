Агент назвал единственный фактор, способный помешать «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал единственный фактор, способный помешать «Нью-Йорк Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли — 2024. Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» «синерубашечники» ведут со счётом 3-0.

«Регулярный чемпионат в исполнении «Рейнджерс» вселяет надежды, сейчас команда ведёт 3-0 в серии с «Вашингтоном», а это серьёзная заявка на выход в следующий раунд. Но есть один момент: в последние годы статистика говорит не в пользу тех клубов, кто выигрывал регулярный чемпионат НХЛ. Это единственный фактор, который настораживает в борьбе команды за Кубок Стэнли. Пожелаем нашим ребятам удачи в походе за кубком», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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