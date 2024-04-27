Степанов: «Ак Барс» образца 2005 года — сборная мира, такую уже никогда не собрать

Бывший нападающий «Ак Барса» Александр Степанов рассказал о казанской команде образца 2005 года.

«Я думаю, такую команду, как в «Ак Барсе», больше вообще никогда не собрать в жизни. Это была сборная мира! Одни из ведущих звёзд НХЛ собрались в Казани. «Динамо» же в локаут только русских подтянуло», – сказал Степанов в интервью Metaratings.ru.

Из-за локаута в НХЛ в 2005 году в «Ак Барс» приехали Илья Ковальчук, Алексей Ковалёв, Николай Хабибулин, Дарюс Каспарайтис, Венсан Лекавалье, Брэд Ричардс, Дэни Хитли и другие известные хоккеисты. Команда не смогла выиграть чемпионский титул, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотиву» (1-3).

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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