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«Пёрли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались». Крикунов — о финале КХЛ

«Пёрли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались». Крикунов — о финале КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о финале Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» (0-4).

«0-4 в серии, конечно, неожиданно, а то, что проиграли… Посмотрите, какая звезда у «Металлурга» родилась, – вратарь Набоков. Плюс они выдержали всё, физически хорошо готовы, давление страшное было со стороны «Локомотива», но оно было бесхитростным. Пёрли, били, мяли, как клюкву. А те гнулись, но не ломались. Выстояли», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

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