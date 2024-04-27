В МХК «Динамо» будет новый главный тренер

Тренерский штаб во главе с Антоном Корредором завершает свою работу в МХК «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Антон Корредор занимал должность главного тренера молодёжной команды «Динамо» с начала сезона-2022/2023. Также тренерский мостик молодёжного коллектива «Динамо» покидают старший тренер команды Александр Филиппов и тренер Александр Томилов.

«Коллектив хоккейного клуба «Динамо» Москва благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, МХК «Динамо» завершило игру в плей-офф МХЛ сезона-2024/2024 в 1/8 финале, где уступило череповецкому «Алмазу» со счётом 2-3.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» заключило первый профессиональный контракт с нападающим Иваном Рябкиным.