Крикунов оценил работу Разина в Кубке Гагарина и назвал причину чемпионства «Металлурга»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил работу главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в Кубке Гагарина — 2024 и назвал причину чемпионства «Магнитки».

«Разин так и работал всегда. Большой разницы нет. Что в Череповце он работал, то же самое делал в «Магнитке». Вернул своих игроков, которых хорошо знал. У него хоккеисты в «Металлурге», если смотреть на весь состав, более классные, он это использовал», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.