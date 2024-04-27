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Крикунов оценил работу Разина в Кубке Гагарина и назвал причину чемпионства «Металлурга»

Крикунов оценил работу Разина в Кубке Гагарина и назвал причину чемпионства «Металлурга»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил работу главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в Кубке Гагарина — 2024 и назвал причину чемпионства «Магнитки».

«Разин так и работал всегда. Большой разницы нет. Что в Череповце он работал, то же самое делал в «Магнитке». Вернул своих игроков, которых хорошо знал. У него хоккеисты в «Металлурге», если смотреть на весь состав, более классные, он это использовал», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.

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