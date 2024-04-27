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«Если есть возможность, уезжайте». Чемпион мира — о переезде российских хоккеистов в НХЛ

«Если есть возможность, уезжайте». Чемпион мира — о переезде российских хоккеистов в НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Никиты Гребёнкина в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Почему нет? Я считаю, что пробовать надо, ехать надо. Всегда можно вернуться сюда, и его будут рады видеть в «Магнитке». Пробовать надо. Я за то, чтобы ребята уезжали. Чем больше ребят русских будет играть в НХЛ, тем лучше для нас, для нашего хоккея. Мы в КХЛ будем страдать, но мы тоже должны здесь развивать молодёжь, чтобы ребята попадали в лучшие команды, выходили на новый уровень и стремились становиться лучше. Если есть возможность, уезжайте. Уезжайте и показывайте, что российский хоккей в порядке», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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