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Бывший нападающий сборной России объяснил, чего не хватило «Локомотиву» в финале плей-офф

Бывший нападающий сборной России объяснил, чего не хватило «Локомотиву» в финале плей-офф
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Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Артюхин объяснил, чего не хватило «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (0-4).

— Чего не хватило «Локомотиву», чтобы зацепиться за серию?

— Не хватило голов (смеётся), можно так сказать. С одним голом не выиграешь. Как раз в нападении этого креатива и не было. Мало моментов создавали, мало угрожали, мало бросков делали, мало нагружали вратаря, мало напрягали оборону. И в принципе не так активно действовали, как в других сериях. Тот же прессинг, что они показывали, той же скорости я не увидел, — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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