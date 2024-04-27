«Чему тут удивляться?» Бывший главный тренер сборной России — об игре «Вашингтона»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-3).

«Вашингтон» уже «горит» 0-3 в серии с «Рейнджерс». В Северной Америке редко бывает, когда восьмая команда выбивает первую, хотя, конечно, такие случаи есть. В России, например, подобного вообще не вспомнить, а в НХЛ случается, но не слишком часто. Так что чему тут удивляться?» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Напомним, четвёртый матч серии плей-офф состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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