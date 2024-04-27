Защитник «Вашингтона» Карлсон: мне надоело терять партнёров из-за «чистых» хитов

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал травмы игроков столичного клуба после хитов от игроков «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мне надоело терять партнёров из-за „чистых“ хитов. Расстраивает, что ребята могут получить травмы и это будет в рамках правил», — приводит слова Карлсона журналистка Сэмми Сильбер на свой странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в третьем матче серии форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «столичных» Тревора ван Римсдайка. Игрок «Вашингтона» получил повреждение и не смог продолжить матч. Ремпе получил двухминутный штраф. Ван Римсдайк стал четвёртым травмированным защитником в составе «Вашингтона», при этом два из них получили травмы по ходу серии с «Рейнджерс». Ранее Винсент Иорио получил травму в первом матче серии, проведя на льду минуту и 50 секунд, Ник Дженсен выбыл из строя за два матча до финиша регулярного сезона, Расмус Сандин — за пять матчей.