Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в Кубке Гагарина

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина — 2024 в серии с «Локомотивом» (4-0).

«Заслуженная победа. Ребята здорово играли, показали хороший хоккей. В тактическом плане здорово действовали, в атаке много моментов создавали. В нападении был виден креатив. В целом мне понравилось, как команда играла в этой серии», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы на выезде обыграли ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Самый быстрый гол в истории КХЛ.