Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в Кубке Гагарина

Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в Кубке Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина — 2024 в серии с «Локомотивом» (4-0).

«Заслуженная победа. Ребята здорово играли, показали хороший хоккей. В тактическом плане здорово действовали, в атаке много моментов создавали. В нападении был виден креатив. В целом мне понравилось, как команда играла в этой серии», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 24 апреля магнитогорцы на выезде обыграли ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Самый быстрый гол в истории КХЛ.

Материалы по теме
Бывший нападающий сборной России объяснил, чего не хватило «Локомотиву» в финале плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android