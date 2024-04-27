Спортивный директор «Металлурга»: Гребёнкин принял решение попробовать себя в НХЛ

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о планах нападающего Никиты Гребёнкина, который сегодня расторг контракт с «Магниткой», и поблагодарил форварда за игру.

«Да, после отлично проведённого сезона Континентальной хоккейной лиги Никита принял решение попробовать себя в НХЛ. Почему нет? Мы прекрасно понимаем его спортивную мечту — каждый хоккеист хочет играть в этой лиге.

Искренне благодарим его за чемпионский сезон с «Магниткой», эмоции и мастерство, и желаем ему удачи в новом этапе карьеры. Считаем, что наши воспитанники достойны представлять нашу школу и город на самом высоком уровне. При этом Никита — свой, магнитогорский парень, и он прекрасно знает, что двери «Металлурга» для него всегда открыты», — цитирует Гомоляко пресс-служба клуба.

В завершившейся регулярке 20-летний форвард сыграл 67 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 41 очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гребёнкин провёл 23 встречи, в которых записал на свой счёт 5 (3+2) баллов.

Ранее Гребёнкин сообщал, что принял решение отправится играть за «Торонто Мэйпл Лифс». Форвард на драфте НХЛ был выбран канадским клубом в пятом раунде под общим 135-м номером.