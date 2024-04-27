ЦСКА поблагодарил Сергея Фёдорова за работу в клубе

Хоккейный клуб ЦСКА поблагодарил за работу главного тренера команды Сергея Фёдорова, который покинет свой пост по истечение срока соглашения с армейцами.

«Сергей Викторович возглавил ЦСКА перед сезоном 2021/22. Дебют в роли главного тренера получился для него триумфальным, он сумел завоевать Кубок Гагарина и вернуть команде титул чемпионов России. По итогам этого сезона Фёдоров заслуженно получил награду лучшему тренеру КХЛ. Сезон 2022/23 стал ещё более уникальным для ЦСКА. Армейский клуб не только защитил чемпионский титул, выиграв свой третий Кубок Гагарина, но и установил рекорд, проведя в рамках плей-офф 26 из максимально возможных 27 матчей. Во второй раз подряд Фёдоров был признан сильнейшим тренером лиги.

Под руководством Сергея Викторовича ЦСКА одержал множество красивых побед, демонстрировал настоящий чемпионский характер в решающих матчах, заслужил прозвище «Короли седьмой игры» и подарил ярчайшие эмоции красно-синей армии болельщиков.

Кроме того, Сергей Викторович добился успехов и в работе со сборной России. В 2022 году он в качестве члена тренерского штаба помог нашей национальной команде завоевать серебряные медали Олимпийских игр 2022 года. В том же году он был введён в Зал славы отечественного хоккея.

Благодарим Сергея Викторовича за отличную работу и огромный вклад в продолжение победных традиций армейского клуба!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.