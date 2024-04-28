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Панарин прокомментировал свист с трибун в свою сторону в матче с «Вашингтоном»

Панарин прокомментировал свист с трибун в свою сторону в матче с «Вашингтоном»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о свисте с трибун в свой адрес вв третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я привык к этому ещё в «Коламбусе»… Когда я ещё играл там, меня освистывали. Когда ты борешься до конца в плей-офф, тебя освистывают», — приводит слова Панарина журналист Ларри Брукс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, во втором матче плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:3) россиянин исполнил опасный силовой приём на форварде столичного клуба Ти Джее Оши, сокрушив американца ударом локтём в голову. Арбитры не усмотрели в этом нарушения правил. Однако перед этим Оши попал клюшкой по Панарину, судьи также не отреагировали. В связи с этим любое касание Панарина в матче сопровождалось активным свистом с трибун.

Отметим, Оши проверяли на сотрясение в ходе матча.

На данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Четвёртый матч серии состоится 29 апреля в Вашингтоне, начало — в 3:00 мск.

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27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    
Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе:

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