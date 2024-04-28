Стэмкос повторил достижение ряда легенд НХЛ среди игроков не моложе 34 лет

Этой ночью прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами.

Таким образом, 34-летний канадец забросил пять шайб в первых четырёх матчах нынешнего плей-офф. Он является седьмым игроком в истории НХЛ в возрасте не моложе 34 лет, которому удалось отметиться данным достижением. Ранее это удавалось Морису Ришару (7 в 1958 году), Дино Чиккарелли (5 в 1995), Рику Токкету (5 в 1998), Александру Могильному (5 в 2003), Теэму Селянне (5 в 2011) и Джо Павелски (5 в 2023).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.