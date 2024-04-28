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Стэмкос повторил достижение ряда легенд НХЛ среди игроков не моложе 34 лет

Стэмкос повторил достижение ряда легенд НХЛ среди игроков не моложе 34 лет
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Этой ночью прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос отметился в этом матче двумя заброшенными шайбами.

Таким образом, 34-летний канадец забросил пять шайб в первых четырёх матчах нынешнего плей-офф. Он является седьмым игроком в истории НХЛ в возрасте не моложе 34 лет, которому удалось отметиться данным достижением. Ранее это удавалось Морису Ришару (7 в 1958 году), Дино Чиккарелли (5 в 1995), Рику Токкету (5 в 1998), Александру Могильному (5 в 2003), Теэму Селянне (5 в 2011) и Джо Павелски (5 в 2023).

Стивен Стэмкос Подробнее

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Тампа» сократила отставание в серии (1-3), которая теперь возвращается в Санрайз. Пятый матч пройдёт в ночь с 29 на 30 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)     5:3 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 49:34 (5x5)     6:3 Пол (Кучеров, Хедман) – 56:22 (5x3)    
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