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«Металлург» продлил контракты с защитником Минулиным и форвардом Вовченко

«Металлург» продлил контракты с защитником Минулиным и форвардом Вовченко
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«Металлург» продлил контракт с защитником Артёмом Минулиным, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два года – до конца сезона-2025/2026. Также «Магнитка» подписала новый контракт с нападающим Даниилом Вовченко до конца сезона-2024/2025.

За свою карьеру Минулин играл за «Стальных Лисов» (МХЛ, 2014/2015), «Свифт Каррент Бронкос» (WHL, 2015-2018), «Зауралье» (ВХЛ, 2019). Всего в КХЛ Артём принял участие в 281 игре и набрал 45 (10+35) очков при показателе полезности «+65».

За «Северсталь» Вовченко в прошедшем сезоне сыграл 10 матчей и набрал 2 (0+2) очка. За «Металлург» на счету нападающего 11 (7+4) очков в 28 матчах регулярки и 7 (3+4) очков в 23 матчах плей-офф.

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