«Таппара» Контиолы ещё с тремя экс-кхловцами в составе стала чемпионом Финляндии

Клуб «Таппара» в решающем матче финала Финской хоккейной лиги обыграла «Пеликанс» со счётом 3:0 и стала чемпионом страны. Команда из Тампере одержала победу в серии со счётом 4-1. Таким образом, «Таппара» стала чемпионом Финляндии 20-й раз в истории.

В текущем сезоне в составе клуба выступают бывшие игроки Континентальной хоккейной лиги Петри Контиола, Вели-Матти Савинайнен, Вели-Матти Виттасмяки, Валттери Кемиляйнен и Отто Лескинен.

Главный тренер команды — Рикард Грёнборг, работавший в качестве наставника сборной Швеции.

Напомним, Контиола играл в КХЛ с 2009 по 2020 год. Он выступал в составе таких клубов, как «Металлург», «Трактор», «Локомотив» и «Йокерит». Всего на его счету 646 матчей и 395 (141+254) очков.