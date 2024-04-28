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Варламов прокомментировал повторение клубного рекорда «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Варламов прокомментировал повторение клубного рекорда «Айлендерс» в плей-офф НХЛ
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Минувшей ночью прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Во втором овертайме со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил в этой встрече 42 сейва. Таким образом, он вошёл в историю «Айлендерс» как второй вратарь, совершивший более 40 спасений в одном матче плей-офф Кубка Стэнли пять раз.

«Это было потрясающе. Потрясающий день для меня, особенно для команды и для моей семьи», — приводит слова вратаря Daily Faceoff.

Отметим, что в день матча, 27 апреля, Варламов отмечал своё 36-летие.

Надёжная игра Варламова помогла «Нью-Йорку» одержать важную победу и сократить отставание в серии — 1-3.

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