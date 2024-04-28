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Николай и Андрей Коваленко стали четвёртым тандемом отца и сына, сыгравшим за «Колорадо»

Николай и Андрей Коваленко стали четвёртым тандемом отца и сына, сыгравшим за «Колорадо»
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В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После первого периода счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5)     1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5)     2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4)     3:1 Макар – 35:03 (5x5)     4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)    

В этом матче состоялся дебют российского нападающего «Колорадо» Николая Коваленко в НХЛ. Таким образом, он и его отец — форвард Андрей Коваленко стали четвёртым семейным тандемом в истории клуба, который сыграл как минимум одну игру за «лавин» или «Нордикс» (название команды до переезда из Квебека).

До них уже были Кёртис и Пол Макдермиды, Пол и Петер Штястны и Джон и Ром Грэмы.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».

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