Николай и Андрей Коваленко стали четвёртым тандемом отца и сына, сыгравшим за «Колорадо»
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В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После первого периода счёт 1:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лехконен (Миттельштадт) – 08:10 (5x5) 1:1 Шмидт (Эпплтон, Стэнли) – 13:56 (5x5) 2:1 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 31:36 (5x4) 3:1 Макар – 35:03 (5x5) 4:1 Ничушкин (Лехконен, Маккиннон) – 39:36 (5x4)
В этом матче состоялся дебют российского нападающего «Колорадо» Николая Коваленко в НХЛ. Таким образом, он и его отец — форвард Андрей Коваленко стали четвёртым семейным тандемом в истории клуба, который сыграл как минимум одну игру за «лавин» или «Нордикс» (название команды до переезда из Квебека).
До них уже были Кёртис и Пол Макдермиды, Пол и Петер Штястны и Джон и Ром Грэмы.
Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».
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