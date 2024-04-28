Николай и Андрей Коваленко стали четвёртым тандемом отца и сына, сыгравшим за «Колорадо»

В данный момент на стадионе «Болл-Арена» (Денвер, США) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречаются команды Западной конференции «Колорадо Эвеланш» и «Виннипег Джетс». Это четвёртый матч серии. После первого периода счёт 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этом матче состоялся дебют российского нападающего «Колорадо» Николая Коваленко в НХЛ. Таким образом, он и его отец — форвард Андрей Коваленко стали четвёртым семейным тандемом в истории клуба, который сыграл как минимум одну игру за «лавин» или «Нордикс» (название команды до переезда из Квебека).

До них уже были Кёртис и Пол Макдермиды, Пол и Петер Штястны и Джон и Ром Грэмы.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш».